أسعار النفط تصعد بعد تراجعها أغلب جلسة اليوم

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين في التعاملات المسائية بعد تراجعها خلال أغلب جلسة اليوم الاثنين.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي نايمكس بـ 0.51% إلى 41.09 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.26% إلى 43.04 دولار للبرميل.

وجاء هذا الارتفاع، مع بدء اجتماع اللجنة الوزارية الرقابية المشتركة التابعة لأوبك بلس.

ومن غير المتوقع اتخاذ قرارات بشأن الإنتاج في هذا الاجتماع وإنما في الاجتماع المقبل لأوبك بلس في الأول من ديسمبر.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في إطار ما يعرف بأوبك+، الإنتاج منذ يناير/كانون الثاني 2017 في مسعى لموازنة السوق ودعم الأسعار وخفض المخزونات.

وتكثف السعودية وروسيا الجهود الدبلوماسية للحفاظ على استقرار أسواق النفط حيث أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مكالمتين هاتفيتين خلال أسبوع.

تقليص التخفيضات

وتكبح المجموعة حاليا الإنتاج 7.7 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 9.7 مليون برميل يوميا، ومن المقرر أن تقلص التخفيضات مليوني برميل يوميا بحلول يناير/كانون الثاني.

ويقول عدة مراقبين لأوبك، منهم محللون من بنك الاستثمار الأميركي جيه.بي مورجان، إن التوقعات المتشائمة للطلب قد تدفع أوبك+ لتأجيل أي تخفيف للتخفيضات. لكن الإمارات وروسيا قالتا إن التخفيضات ستُقلص كما هو مقرر.

وتجتمع المجموعة من جديد في 30 نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحث خبراء أوبك+ الأسبوع الماضي مخاطر استمرار فائض المعروض في 2021 في حالة تفشي موجة ثانية فادحة وطويلة الأمد من جائحة كوفيد-19.