"نفط الكويت": 20 مليون دينار لتوريد أنابيب للحفر التطويري

قرر الجهاز المركزي للمناقصات في الكويت ترسية 3 مجموعات من مناقصة كانت قد طرحتها شركة نفط الكويت لتوريد أنابيب تبطين قياسات مختلفة للحفر التطويري بقيمة 20 مليون دينار.

ورفض جهاز المناقصات التوصية التي رفعتها شركة نفط الكويت لترسية المناقصة على إحدى الشركات وذلك استنادا إلى رأي إدارة الفتوى والتشريع وذلك تشجيعا للمنتج المحلي، وقرر ترسية المجموعات الثلاث على شركة التقنية للمعدات البترولية، حيث تمت ترسية المجموعة الأولى بمبلغ 1.3 مليون دينار والمجموعة الثانية بمبلغ إجمالي وقدره 5.8 ملايين دينار، أما المجموعة الثالثة فتمت ترسيتها بمبلغ إجمالي قدره 12.8 مليون دينار، وفقا لصحيفة "الأنباء".

وطلب الجهاز من المناقصين تمديد التأمين الاولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا الى المادة رقم 46 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016.

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إلى ذلك، طلبت شركة نفط الكويت إلغاء طرح مناقصة تقديم خدمات التغذية في منطقة الأحمدي وجنوب شرق الكويت بمناقصة محدودة واعتماد طرحها بمناقصة عامة.

وطلبت الشركة طرح مناقصة اتفاقية توريد شحنة بالجملة لمدة 4 سنوات لمادة كيميائية مفككة للزيت المستحلب في مناطق جنوب وشرق الكويت، إلا أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة طلب تأجيل البت في القرار لحين ورود كتاب لاحق من الشركة يتضمن المستندات الكاملة للمناقصة ولائحة المصانع.

وأجرت "نفط الكويت" تعديلا في مناقصة خدمات التمريض في مستشفى الأحمدي وعليه طلبت الشركة إلغاء المناقصة القديمة وإعادة طرحها كمناقصة جديدة محدودة على الشركات المؤهلة.

ووافق الجهاز أيضا على التمديد الرابع لعقد مناقصة إيجار سيارات جيب كبيرة والمبرم مع شركة كي جي ال لتأجير السيارات لمدة 6 أشهر اعتبارا من 1 سبتمبر 2020 وحتى 28 فبراير 2021 بمبلغ إجمالي قدره 1.9 مليون دينار بنفس الشروط وبنود العقد وذلك لحين الانتهاء من إجراءات طرح المناقصة الجديدة.