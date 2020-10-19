هل تعدّل أوبك بلس التوجه لزيادة إنتاجها في ظل موجة كورونا ثانية؟

تشهد أسعار النفط تراجعا بعد بيانات من الصين لكن الأسواق تترقب اليوم الاجتماع الافتراضي للجنة المتابعة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك بلاس، للنظر في أساسيات أسواق الطاقة وسط موجة ثانية من فيروس كورونا باتت تهدد الطلب على النفط مرة جديدة.

ومن غير المتوقع اتخاذ قرارات بشأن الإنتاج في هذا الاجتماع وإنما في الاجتماع المقبل لأوبك بلاس في الأول من ديسمبر.

وتكثف السعودية وروسيا الجهود الدبلوماسية للحفاظ على استقرار أسواق النفط حيث أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مكالمتين هاتفيتين خلال أسبوع.

موضوع يهمك دعت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، إلى اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة أعباء الديون المتزايدة التي... صندوق النقد يدعو للتعامل بجدية أكثر مع مشكلات الديون اقتصاد

وتسود توقعات متباينة في شأن توجهات أوبك بلاس المستقبلية بشأن تخفيضات الإنتاج، مع تدفق المزيد من الإمدادات من ليبيا، على الرغم من تحسن الطلب من الصين والهند.

ومن المقرر أن تضيف دول أوبك بلاس مليوناً وتسعَمئة ألف برميل يومياً إلى إنتاجها في يناير.

ومن بين المؤسسات التي حذرت أوبك بلاس من زيادة الإنتاج وسط هشاشة التعافي "ميركيورا إنرجي جروب" و"جي بي مورغان شيس" ووكالة الطاقة الدولية.

ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم 4.9% على أساس سنوي في الربع الثالث، بينما توقع المحللون نموه 5.2%، حسبما أظهرته البيانات الحكومية.

وكبحت شركات التكرير في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، معدلات معالجة الخام في سبتمبر أيلول.

وانخفض خام برنت تسليم ديسمبر كانون الأول 20 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 42.73 دولار للبرميل. وسجل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر تشرين الثاني 40.69 دولار للبرميل، متراجعا 19 سنتا. ويحل أجل العقد غداً الثلاثاء.

وكان برنت قد زاد 0.2% الأسبوع الماضي في حين ارتفع غرب تكساس 0.7%، بعد تراجع مخزونات النفط الخام ومنتجاته في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.