نوفاك: من المبكر الحديث عن مستقبل أوبك+ بعد ديسمبر 2020

قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك إنه من المبكر جدا الحديث عن مستقبل اتفاقية أوبك+ بعد ديسمبر 2020.

وأضاف "نحتاج إلى أن نفهم كيف سيتطور الوضع في غضون شهر".

موضوع يهمك قال مصدران بالقطاع لرويترز إن روسيا ربما تؤيد الإبقاء على قيود إنتاج النفط العالمية دون تغيير بعد 2020 عندما يحين موعد... مصدران: روسيا ربما تؤيد تمديد تخفيضات النفط بعد 2020 طاقة

وأظهرت مسودة بيان أن اللجنة الوزارية في أوبك+، التي عقدت اجتماعا أمس الاثنين، لم تقدم أي مقترحات جديدة بشأن سياسة المجموعة من يناير كانون الثاني 2021.

وقالت ثلاثة مصادر إن لجنة أوبك+ لم تقدم أي توصية يوم الاثنين بتغيير السياسة المتفق عليها سابقا للعام 2021.

وفي مايو الماضي، توصلت مجموعة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها لاتفاق تاريخي لخفض أسعار النفط، الذي ينظم عملية دعم استقرار أسواق النفط حتى أبريل 2022.

يقضي الاتفاق بقيام التحالف بخفض الإنتاج 10 ملايين برميل يومياً ولمدة شهرين، حتى 30 يونيو 2020، وبداية من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2020 سيكون التخفيض 8 ملايين برميل يومياً. يتبع ذلك تخفيض 6 ملايين برميل يومياً مدة 16 شهراً، تبدأ من 1 يناير 2021 وحتى 30 أبريل 2022.

وأشارت المسودة، التي صدرت الاثنين، إلى أن أوبك بلس قالت إن إغلاقات كاملة أو جزئية هذا الشتاء قد تجعل الطلب على النفط يواجه مزيداً من المخاطر.

وأوضحت المسودة أن لجنة المراقبة الوزارية وجدت أن عدم التقيد بتخفيضات النفط في سبتمبر بلغ 199 ألف برميل يوميا.