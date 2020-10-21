مخزونات أميركا تؤجج مخاوف تخمة الإمدادات.. والنفط يهبط

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد زيادة مفاجئة لمخزونات الخام الأميركية أججت المخاوف من تخمة إمدادات عالمية كما أن ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 فاقمت القلق إزاء تباطؤ تعافي الطلب على الوقود.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر كانون الأول 42.70 دولار للبرميل بانخفاض 46 سنتا أو 1.1% بحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش.



وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم ديسمبر كانون الأول43 سنتا ما يوازي 1% إلى 41.27 دولار. وكان العقدان قد ارتفعا في الجلسة السابقة.

موضوع يهمك قال مصدران بالقطاع لرويترز إن روسيا ربما تؤيد الإبقاء على قيود إنتاج النفط العالمية دون تغيير بعد 2020 عندما يحين موعد... مصدران: روسيا ربما تؤيد تمديد تخفيضات النفط بعد 2020 طاقة





وقال كبير المحللين في صنوراد تريدينغ تشيوكي تشن "زيادة المخزونات الأميركية إلى جانب الصعود الأخير لحالات الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء العالم دفع المستثمرين لتعديل المراكز".



وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي، يوم الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت 584 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر تشرين الأول لتصل إلى 490.6 مليون برميل في حين توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضا قدره مليون برميل.



وزاد من الضغط تجاوز حالات الإصابات بالفيروس 40 مليونا في أنحاء العالم أمس الثلاثاء مع تجدد إجراءات العزل العام في بعض المناطق في أوروبا.

وعلى جانب الإمدادات، قال وزير الطاقة الروسي أمس إن من السابق لأوانه مناقشة مستقبل الإنتاج العالمي للنفط بعد ديسمبر كانون الأول، وذلك بعد أقل من أسبوع من إعلانه أن خطط تخفيف قيود الإنتاج الحالية ينبغي أن تمضي في مسارها.