تسعير خام دبي بخصم نصف دولار تقريبا للبرميل عن العماني

قالت دائرة شؤون النفط في حكومة دبي، اليوم الأربعاء، إن الإمارة حددت الفرق الرسمي لسعر خامها عن سعر العقود الآجلة للخام العماني لشهر يناير كانون الثاني بخصم يبلغ 0.40 دولار للبرميل.



يُطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم يناير كانون الثاني في نهاية نوفمبر تشرين الثاني لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل يناير كانون الثاني.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي، الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة غير متوقعة الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

موضوع يهمك لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار النفط، اليوم الثلاثاء ، لتستقر بعدما مُنيت بخسائر على مدى 3 أيام نتيجة المخاوف من أن يقود... مجددا.. سحب قاتمة تخيم على سوق النفط وقلق يتزايد طاقة





وزادت مخزونات الخام 584 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر تشرين الأول لتصل إلى حوالي 490.6 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره مليون برميل.



وقال معهد البترول إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 1.2 مليون برميل.



وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات البنزين انخفضت 1.6 مليون برميل بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا هبوطا قدره 1.8 مليون برميل.



وهبطت مخزونات نواتج التقطير ،التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ستة ملايين برميل في حين كان من المتوقع أن تنخفض 1.7 مليون برميل.



وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت 70 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.