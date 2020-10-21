تقرير رسمي: مخزون الخام الأميركي يتراجع وزيادة البنزين

تراجعت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ونواتج التقطير، بينما ارتفع مخزون البنزين، حسبما ذكرته إدارةمعلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء.

انخفض مخزون الخام مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر تشرين الأول إلى 488.1 مليون برميل، وهو مقدار التراجع نفسه الذي توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز.

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وارتفعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 975 ألف برميل الأسبوع الماضي. وتراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 551 ألف برميل يوميا على مدى الأسبوع، وهبط معدل استغلال طاقة المصافي 2.2 نقطة مئوية.

وزادت مخزونات البنزين الأميركية 1.9 مليون برميل إلى 227 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع رويترز تراجعها 1.8 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.8 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 160.7 مليون برميل، في حين كان من المتوقع انخفاضها 1.7 مليون برميل.

وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 1.1 مليون برميل يوميا، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة.