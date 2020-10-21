واردات الهند من نفط المنطقة تتراجع لأدنى مستوى في 4 أشهر

أفادت بيانات من مصادر بقطاع النفط أن حصة منتجي الشرق الأوسط من السوق الهندية تراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال أربعة أشهر في سبتمبر أيلول، بينما زادت حصة إفريقيا إلى ذروة عام.



أظهرت البيانات أن واردات الهند النفطية في الشهر الماضي من العراق، موردها الرئيسي، انخفضت نحو 18% عن أغسطس آب، إذ عمق ثاني أكبر منتج في أوبك تخفيضات الإنتاج للتعويض عن إنتاج زائد.

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وبحسب البيانات، تقلصت حصة منتجي الشرق الأوسط من سوق النفط الهندية في سبتمبر أيلول إلى حوالي 61% على خلفية انخفاض المشتريات من العراق ومنتجين آخرين بالمنطقة.

تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، الإنتاج نحو 7.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020 لدعم الأسعار العالمية. وطلبت المجموعة من العراق تخفيضات تعويضية إضافية حتى ديسمبر كانون الأول.

وقال إحسان الحق المحلل في رفينيتيف "تقلصت صادرات الشرق الأوسط في سبتمبر أيلول بسبب تخفيضات أوبك+.

"العراق تحت ضغط لتنفيذ المزيد من خفض الإمدادات بسبب الصادرات الزائدة في الماضي".

وأظهرت البيانات أن إجمالي واردات الهند في سبتمبر أيلول بلغ 3.8 مليون برميل يوميا، بتراجع نحو 9% عنها قبل عام و12% عن أغسطس آب.

وشكل النفط الإفريقي 21% من واردات الهند في الشهر الماضي، وهي أعلى حصة شهرية منذ سبتمبر أيلول 2019.

وقال إحسان الحق إن انخفاض تكاليف الشحن وتحسن تنافسية سعر خام برنت القياسي مقارنة بخام دبي دعما مشتريات الهند من النفط الإفريقي.

وأفادت البيانات أن الهند لم تحصل للمرة الأولى في ثلاثة أعوام ونصف على أي واردات نفطية من بلدان كومنولث الدول المستقلة في سبتمبر أيلول. وهبطت حصة خام أميركا اللاتينية إلى 8% من نحو 10% في أغسطس آب.

وعلى خلفية انخفاض واردات الشرق الأوسط، أشارت البيانات إلى أن الحصة الإجمالية لأوبك من واردات الهند في سبتمبر أيلول نزلت إلى منخفض غير مسبوق عند نحو 74% في الفترة من أبريل نيسان إلى سبتمبر أيلول، وهي الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية.