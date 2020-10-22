بعد خسائر ثقيلة.. النفط يخفف خسائره وقلق السوق لا يستكين!

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الخميس، بعد خسائر ثقيلة خلال الليل، وذلك في ظل تراكم لمخزونات البنزين بالولايات المتحدة ما يشير إلى تراجع توقعات الطلب على الوقود مع زيادة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في أميركا الشمالية وأوروبا.



ونزلت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا، بما يعادل 0.02%، إلى 41.72 دولار للبرميل بعد أن خسرت 3.3% أمس الأربعاء.



وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات، أو 0.1%، إلى 39.99 دولار للبرميل بعد نزولها 4% في الجلسة السابقة.

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وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات البنزين بالولايات المتحدة ارتفعت 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 16 أكتوبر تشرين الأول مقارنة مع توقعات لانخفاض 1.8 مليون برميل.



وقالت الإدارة إن متوسط إجمالي المنتجات الموردة، وهو مؤشر على الطلب، بلغ 18.3 مليون برميل يوميا في الأسابيع الأربعة حتى 16 أكتوبر تشرين الأول، بانخفاض 13% عن نفس الفترة قبل عام.



وتتفاقم المخاوف على صعيد الإمدادات بفعل التسارع الكبير لصادرات النفط الليبية في أكتوبر تشرين الأول مع استئناف التحميل بعد تخفيف الحصار.



وشهدت ليبيا تعافي الإنتاج إلى 500 ألف برميل يوميا وتتوقع الحكومة في طرابلس تضاعف ذلك بحلول نهاية العام.