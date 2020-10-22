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بوتين: أوبك+ أداة فعالة لتحقيق الاستقرار بالسوق العالمي

المصدر: دبي - العربية.نت
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن منظمة الدول المصدر للنفط وحلفاءها المعروفة باسم "أوبك بلس" أداة فعالة لتحقيق الاستقرار بالسوق العالمية لكنها بالغة التعقيد.

كان بوتين يتحدث عبر الإنترنت في إطار منتدى فالداي النقاشي.

وقبل أيام، صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بأن لجنة المراقبة التابعة لمجموعة أوبك+، التي تضم دولا رئيسية منتجة للنفط، أوصت اليوم الاثنين بالتقيد بشكل كامل بالاتفاق العالمي لخفض إنتاج الخام.

وأضاف نوفاك أن الاجتماع الوزاري القادم لأوبك+ سيعقد في ديسمبر كانون الأول.

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وأظهرت مسودة بيان أن اللجنة الوزارية في أوبك+، التي عقدت اجتماعا الاثنين الماضي، لم تقدم أي مقترحات جديدة بشأن سياسة المجموعة من يناير كانون الثاني 2021.

وفي مايو الماضي، توصلت مجموعة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها لاتفاق تاريخي لخفض أسعار النفط، الذي ينظم عملية دعم استقرار أسواق النفط حتى أبريل 2022.

ويقضي الاتفاق بقيام التحالف بخفض الإنتاج 10 ملايين برميل يومياً ولمدة شهرين، حتى 30 يونيو 2020، وبداية من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2020 سيكون التخفيض 8 ملايين برميل يومياً. يتبع ذلك تخفيض 6 ملايين برميل يومياً مدة 16 شهراً، تبدأ من 1 يناير 2021 وحتى 30 أبريل 2022.

كلمات دالّة

#بوتين, #أوبك_بلس
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