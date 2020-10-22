رئيس حرس منشآت النفط الليبية: وضعنا خطة لحماية جميع الحقول

قال رئيس حرس المنشآت النفطية الليبية للعربية إنه تم وضع خطة لحماية جميع الحقول.

وأضاف أن عناصر الحرس يقظون دائما لمواجهة التهديدات.

وينهض قطاع النفط الليبي من جديد بعدما أقعدته الاضطرابات منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، حيث تعافى الإنتاج إلى حوالي 500 ألف برميل يوميا بعد تخفيف حصار تفرضه قوات من شرق ليبيا تسبب في تراجع الإنتاج أكثر من 90 بالمئة إلى حوالي 100 ألف برميل يوميا.

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لكن بعد إغلاقات متكررة لسنوات وفي ضوء الأضرار اللاحقة بالبنية التحتية ونقص الاستثمار، يبدو من العسير تصور عودة البلد إلى طاقة ما قبل الحرب البالغة 1.6 مليون برميل يوميا.

وتنتج الشركة التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط حوالي 190 إلى 200 ألف برميل يوميا، ولم تستأنف الشركة بعد تشغيل حقلي البيضاء والنافورة النفطيين لأن الضخ يجري عبر ميناء السدرة الذي مازال تحت حالة القوة القاهرة.

واستأنف "الشرارة" أكبر حقل نفط ليبي العمليات في 11 أكتوبر/تشرين الأول بمعدل إنتاج يبلغ حوالي 40 ألف برميل يوميا. وبحلول 19 أكتوبر تشرين الأول، أصبح الحقل يعمل بنحو نصف طاقته البالغة 300 ألف برميل يوميا.

يغذي خام الحقل مصفاة الزاوية النفطية البالغة طاقتها 120 ألف برميل يوميا ويُصدر الباقي من مرفأ الزاوية النفطي. ومن المقرر تصدير ثلاث شحنات بحجم 600 ألف برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول.

مرسى الحريقة

ورفعت مؤسسة النفط حالة القوة القاهرة عن مرسى الحريقة في التحميلات في 19 سبتمبر أيلول. وحمّلت يونيبك أول شحنة من المرفأ بعد فترة وجيزة من ذلك، كما رفعت المؤسسة أيضا حالة القوة القاهرة في مرفأ الزويتينة في 22 سبتمبر أيلول. وتتوقع مصادر ملاحية أن تبلغ تحميلات أكتوبر تشرين الأول حوالي 80 ألف برميل يوميا في المتوسط.

من المتوقع استئناف تشغيل حقل أبو الطفل النفطي البالغة طاقته 70 ألف برميل يوميا في 24 أكتوبر تشرين الأول.

وستأتي الزيادة الكبيرة التالية في إنتاج النفط الليبي من استئناف التصدير من مرفأي رأس لانوف والسدرة في الشرق ومن حقل الفيل النفطي في الجنوب الغربي.

أكثر من مليون برميل

ومن المتوقع أن يقفز إعادة تشغيل تلك المواقع بالإنتاج الليبي إلى أكثر من مليون برميل يوميا.

وخلال الفترة من سبتمبر/أيلول إلى ديسمبر كانون الأول 2019، صدر مرفأ السدرة في المتوسط حوالي 300 ألف برميل يوميا من الخام، بحسب بيانات من شركة فورتكسا للتحليلات النفطية.

أما مرفأ رأس لانوف فقد صدر من سبتمبر/أيلول إلى ديسمبر/كانون الأول 2019، في المتوسط نحو 110 آلاف برميل يوميا من الخام، وفقا لفورتكسا. وبلغت الصادرات حوالي 190 ألف برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول 2019، حسبما تظهره الأرقام.

ومازال حقل "الفيل" البالغة طاقته 70 ألف برميل يوميا مغلقا. وهو يعتمد على إمدادات الكهرباء (SE:5110) من الشرارة، لذا قد تكون إعادة تشغيله وشيكة.

وتُستخدم مكثفات حقلي الفيل والوفاء في مزيج مليته الذي يُصدر من ميناء مليته، والذي تديره مؤسسة النفط وشركة إيني الإيطالية.