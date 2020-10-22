تراجع إنتاج النفط في عُمان إلى 11.9% خلال سبتمبر

كشفت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء في سلطنة عمان عن انخفاض إنتاج المصافي في السلطنة بنهاية سبتمبر الماضي بنسبة 11.9%، حيث بلغ إنتاج وقود السيارات (91) 7.054 مليون برميل، ووقود السيارات (95) 9.3 مليون برميل، فيما بلغ إنتاج الديزل 25.2 مليون برميل، كما انخفض إنتاج وقود الطائرات إلى 5.886 مليون برميل، وغاز البترول المسال إلى 4.537 مليون برميل.

وأوضحت البيانات أن إجمالي مبيعات وقود السيارات (91) 5.8 مليون برميل، ومبيعات وقود السيارات (95) 8.2 مليون برميل، أما وقود الطائرات فقد بيع منه 1.390 مليون برميل، ووصلت مبيعات غاز البترول المسال إلى أكثر من مليوني برميل.

وقد تم تصدير 2.7 مليون برميل من وقود السيارات من النوع العادي (91)، و1.2 مليون برميل من وقود السيارات من النوع الممتاز (95)، و15.3 مليون برميل من الديزل، و4.6 مليون برميل من قود الطائرات، و2.7 مليون برميل من غاز البترول المسال، وفقا لصحيفة "عُمان".

وأشارت البيانات إلى أن إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية في التسعة أشهر من العام بلغ 261.1 مليون برميل بمعدل يومي 952.9 ألف برميل، إذ بلغ إجمالي كميات النفط الخام المنتج بلغ 212.4 مليون برميل، بينما بلغ إجمالي المكثفات النفطية 48.6 مليون برميل، فيما بلغ إنتاج النفط والمكثفات النفطية في سبتمبر وحده 27.5 مليون برميل، إذ أنتج 21.5 مليون برميل من النفط الخام، و5.9 مليون برميل من المكثفات النفطية.

أما متوسط سعر نفط السلطنة بنهاية سبتمبر الماضي فقد بلغ 47.2 دولار للبرميل مقارنة بـ64.6 دولار في الفترة نفسها من عام 2019.

وبلغ إجمالي صادرات النفط الخام 215.7 مليون برميل، وتصدرت الصين قائمة الدول المستوردة للنفط العماني، إذ بلغت وارداتها 190.5 مليون برميل، جاءت بعدها الهند واستوردت 8.7 مليون برميل، أما كوريا الجنوبية فقد بلغت وارداتها 4.996 مليون برميل، واليابان 2.1 مليون برميل.