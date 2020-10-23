برنت دون 43 دولاراً بعد تصريحات بوتين حول الإمدادات

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بيد أنها تمسكت بمعظم المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة بعد أن أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنه مستعد لتمديد تخفيضات قياسية للإمدادات في الوقت الذي ترتفع فيه الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة وأوروبا.



وهبط خام برنت 24 سنتا أو 0.6% إلى 42.22 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 1.7% أمس الخميس، بينما تراجع الخام الأمريكي 28 سنتا أو ما يُعادل 0.7% إلى 40.36 دولار للبرميل بعد أن ربح 1.5% في الجلسة السابقة. والخامان القياسيان في طريقهما لتكبد أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.



ولم يكن للمناظرة النهائية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن أثر ملموس على الأسعار بشكل فوري، على الرغم من أن خطط الطاقة النظيفة للأخير تسلط الضوء على شركات النفط والأسهم.

موضوع يهمك حالة من الصدمة شهدها السوق المصري أمس الخميس بعد وقف التداول على سهم البنك التجاري الدولي مصر والذي يعد صاحب الوزن... لماذا هبطت شهادات البنك التجاري الدولي في بورصة لندن 17%؟ قصص خاصة





وبدأت الأسعار تنزل في وقت لاحق من الجلسة بعد ثباتها لمعظم الجلسة الآسيوية وخلال المناظرة.



وقال بوتين أمس الخميس إن روسيا لا ترى حاجة لتغيير اتفاق بين منتجين كبار للنفط بشأن خفض الإمدادات العالمية، لكنه لم يستبعد تمديد تخفيضات إنتاج النفط إذا كانت أوضاع السوق تبرر ذلك.



وتعتبر تصريحات بوتين مؤشر حول استعداد روسيا لمواصلة تخفيضات الإنتاج غير المسبوقة في مواجهة تراجع الطلب الناجم عن جائحة فيروس كورونا وتخمة الإنتاج.