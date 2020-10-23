توقعات بقرب استئناف صادرات النفط من ميناء السدرة

قال مسؤول في شرق ليبيا اليوم الجمعة إن من المتوقع استئناف صادرات النفط من ميناء السدرة في غضون الأيام المقبلة.



وجاءت تصريحات المسؤول بعد أن قالت مبعوثة الأمم المتحدة لليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز إن ثمة مؤشرات جيدة على أن المنشآت النفطية في مينائي راس لانوف والسدرة ستكون جاهزة لاستئناف الإنتاج خلال فترة قصيرة للغاية.

قال مصدر نفطي ليبي لرويترز، في وقت سابق خلال الشهر الحالي إن إنتاج ليبيا النفطي زاد 20 ألف برميل يوميا عن مستواه في الأسبوع الماضي ليصل إلى 290 ألف برميل يوميا مع تنامي الصادرات.

وأتاح تخفيف حصار تضربه قوات من الشرق للبلد العضو بأوبك تكثيف الصادرات مع إعادة فتح مرافئ الحريقة والبريقة والزويتينة.

وكان الحصار الذي بدأ في يناير كانون الثاني قد قلص إنتاج ليبيا من أكثر من 1.2 مليون برميل يوميا إلى حوالي 100 ألف برميل يوميا.