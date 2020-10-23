نوفاك: صادرات النفط الروسي ستنخفض 16.4% في 2020

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، لمجلس الدوما الروسي، المجلس الأدنى بالبرلمان، اليوم الجمعة إن من المتوقع انخفاض صادرات النفط الروسي في 2020 بنسبة 16.4% مقارنة مع العام الماضي إلى 225 مليون طن.



وأضاف أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج روسيا النفطي هذا العام 507 ملايين طن، انخفاضاً من مستوى مخطط يتراوح بين 558-560 مليون طن.

وهبط خام برنت اليوم الجمعة 24 سنتا أو 0.6% إلى 42.22 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 1.7% أمس الخميس، بينما تراجع الخام الأميركي 28 سنتا أو ما يُعادل 0.7% إلى 40.36 دولار للبرميل بعد أن ربح 1.5% في الجلسة السابقة. والخامان القياسيان في طريقهما لتكبد أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.

وقال بوتين أمس الخميس إن روسيا لا ترى حاجة لتغيير اتفاق بين منتجين كبار للنفط بشأن خفض الإمدادات العالمية، لكنه لم يستبعد تمديد تخفيضات إنتاج النفط إذا كانت أوضاع السوق تبرر ذلك.



وتصريحات بوتين تشير إلى استعداد روسيا لمواصلة تخفيضات الإنتاج غير المسبوقة في مواجهة تراجع الطلب الناجم عن جائحة فيروس كورونا وتخمة الإنتاج.