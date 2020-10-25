الإرياني: غرق خزان صافر سيتسبب بتسرب مليون برميل نفط

أعلن وزير إعلام اليمن، معمر الإرياني، فشل المساعي الدولية بإقناع الحوثي بالسماح لفريق أممي بفحص خزان صافر.

وحذر الإرياني من أن انفجار أو غرق خزان صافر سيتسبب بتسرب مليون برميل نفط.

وفي حين دعا المجتمع الدولي للتحرك لمنع كارثة كبيرة سيتسبب بها خزان صافر، قال إن صورا حديثة للأقمار الصناعية تظهر خطر انفجار أو غرق خزان صافر.

وشدد على أن ميليشيا الحوثي تواصل تلاعبها بملف خزان صافر وتوظيفه لمكاسب سياسية.

وكانت الصين قد تعهدت مؤخرا بالقيام بدور إيجابي وبناء في مجلس الأمن للوصول لصيغة مناسبة بشأن وضع خزان صافر والحد من خطورته.

وتلقى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، رئيس البرلمان العربي، رسالة خطية من وانج يي وزير خارجية الصين، أبدى فيها تفهم بلاده للوضع الخطير الذي وصل إليه خزان صافر في اليمن، مؤكدا أن الصين ستقوم بدورٍ إيجابي وبناء في مجلس الأمن الدولي، للوصول لصيغة مناسبة بشأن وضع الخزان.

وجاءت رسالة وزير خارجية الصين، رداً على البرقية العاجلة التي أرسلها رئيس البرلمان العربي والتي تضمنت نداء للمجتمع الدولي بشأن الوضع شديد الخطورة الذي وصل إليه خزان النفط العائم "صافر" قُبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحُديدة على البحر الأحمر، والذي لم يخضع للصيانة منذ خمس سنوات، محذراً من خطر تسريب مليون ومئة ألف برميل من النفط الخام، الأمر الذي سيؤدي إلى غرق أو انفجار الخزان، ويُنذر بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية.