قال الأمين العام لمنظمة أوبك، اليوم الاثنين، إن منتجي أوبك+ لا يتوقعون انهيار أسعار النفط من جديد مثلما حدث في الربع الثاني من العام، مضيفاً أن أعضاء التحالف "لن يغيروا المسار" على صعيد إعادة التوازن إلى السوق.

كان الأمين العام محمد باركندو يلقي كلمة أثناء منتدى الطاقة الهندي الافتراضي أسبوع سيرا.

وفي سياق متصل قال وزير الطاقة السعودي، اليوم الاثنين، إنه ينبغي أن يدرس العالم جميع خيارات الحد من الانبعاثات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض من أجل مكافحة تغير المناخ، لكن الاستغناء عن النفط والغاز "احتمال بعيد وغير واقعي".

وردا على سؤال كيف حققت أوبك+ التزاما عاليا بحصص الإنتاج، قال الأمير عبد العزيز "بالتعامل مع الناس على قدم المساواة، والتأكد من إدراكهم أن عدم الامتثال وعدم الالتزام سيقوض... مصداقية هذا الاتفاق لدى السوق".

وتابع "وبالتالي فإن السوق، بدلا من مكافئتنا، ستعاقبنا، وكلما عاقبتنا انحسرت جدوى مواصلة القيود في نظر الملتزمين بها، ومن ثم سيؤول كل هذا إلى لا شيء".

تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا، في إطار ما يعرف بأوبك+، إنتاجها 7.7 مليون برميل يوميا لتحقيق التوازن بأسواق النفط العالمية بعد الضرر الشديد الذي أصاب الطلب نتيجة لجائحة فيروس كورونا.

وساعد خفض أوبك+ للإمدادات في إنعاش سعر خام برنت العالمي ليتجاوز 40 دولارا للبرميل لكن ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 أدى لتراجع الأسعار من جديد.

وقال الأمير عبد العزيز ردا على سؤال عن سوق النفط العالمية "الخوف الآن هو من حدوث موجة ثانية".

لكنه أضاف أنه متفائل بأن "الجميع قد تعلموا دروسا قاسية وصعبة من التعامل مع الموجة الأولى".