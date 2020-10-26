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انخفاض قيمة واردات الأردن من النفط 50% في 8 أشهر

ناقلة نفط - أرشيفية
ناقلة نفط
اقتصاد الأردن

انخفاض قيمة واردات الأردن من النفط 50% في 8 أشهر

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عمان - رويترز

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انخفضت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته 50.1% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 836.5 مليون دينار (1.17 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من 2019، بحسب بيانات رسمية صدرت اليوم الاثنين.

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كانت فاتورة واردات المملكة من النفط ومشتقاته بلغت نحو 1.67 مليار دينار في نهاية أغسطس آب 2019.

يستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة، لكن معدلات الطلب والاستهلاك تأثرت مع شروع المملكة في إجراءات لاحتواء تفشي فيروس كورونا في 17 مارس آذار.

وبدأ الأردن فتحا تدريجيا للقطاعات الاقتصادية من مايو أيار.

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