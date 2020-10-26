انخفضت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته 50.1% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 836.5 مليون دينار (1.17 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من 2019، بحسب بيانات رسمية صدرت اليوم الاثنين.

كانت فاتورة واردات المملكة من النفط ومشتقاته بلغت نحو 1.67 مليار دينار في نهاية أغسطس آب 2019.

يستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة، لكن معدلات الطلب والاستهلاك تأثرت مع شروع المملكة في إجراءات لاحتواء تفشي فيروس كورونا في 17 مارس آذار.

وبدأ الأردن فتحا تدريجيا للقطاعات الاقتصادية من مايو أيار.