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وزير الطاقة السعودي: الاستغناء عن النفط احتمال غير واقعي

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وزير الطاقة السعودي: الاستغناء عن النفط احتمال غير واقعي

متابع الغاء المتابعة

سنغافورة - رويترز

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قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، إنه ينبغي دراسة جميع خيارات الحد من الانبعاثات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض من أجل مكافحة تغير المناخ، لكن الاستغناء عن النفط والغاز "احتمال بعيد وغير واقعي".

وأضاف خلال، مؤتمر قمة سنغافورة للطاقة، "دعونا لا نقتصر في تركيزنا على الوقود المحبذ استخدامه بل على كيفية الحد منه والتكيف مع هذه الحقائق دونما محاباة لتفضيلات معينة".

وأشار إلى أن عدم الامتثال والالتزام يمكن أن يقوض اتفاق أوبك بلس.

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وفي تصريحات سابقة قال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن "أوبك بلس عازمة على مواصلة الاستراتيجية التي بدأتها وهذا ما يجب أن نبقيه نصب أعيننا، ربما نرضى بعض الشيء عن الوفاء بالالتزامات والنجاح الذي أنجزناه، ولكن علينا المواصلة".

ولفت الأمير عبدالعزيز إلى وعود الدول لرفع التعويض في نوفمبر وديسمبر للوفاء بكامل التزاماتهم وإقفال هذا الفصل نهائيا بحلول نهاية العام".

وتابع: "أوبك بلس عليها الالتزام بما يعرف بالمبادئ الثلاثة وأن نكون فاعلين وأن نبني قراراتنا بناء على المعلومات والبيانات والوقت يمضي سريعا علينا أن نستبق الأحداث ونتخذ إجراءات وقائية ونتفادى الاتجاهات السلبية وتجاوزها قبل أن تشكل تهديدا وخطرا".

وفيما يتعلق بالطاقة النظيفة، قال وزير الطاقة، في تصريحات سابقة إن المملكة ستكون قائدة في إيجاد الحلول لمستقبل الطاقة الخضراء.

وأضاف وقتها: "لن نكون جزءا من المشكلة، ولن نقبل أن نكون جزءا من الحلول، ولكن هدفنا أن نكون قادة في إيجاد الحلول".

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