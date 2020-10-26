أفادت مصادر ملاحية وبيانات تتبع السفن على رفينيتيف أيكون أن من المتوقع تحميل ثلاث ناقلات بالنفط الليبي هذا الأسبوع في مرفأي السدرة ورأس لانوف بعد إعادة فتحهما.

الناقلات هي "نيسوس سريفوس" و"سي-لويالتي" المتجهتان إلى السدرة و"النبالة العثمانية" المتجهة إلى رأس لانوف.

كانت ليبيا رفعت حالة القوة القاهرة في المرفأين يوم الجمعة بعد إغلاق شمل معظم البنية التحتية النفطية في البلاد منذ يناير/كانون الثاني بسبب حصار ضربته قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي).