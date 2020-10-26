هبط خام برنت أكثر من دولار إلى حوالي 40.75 دولار للبرميل اليوم الإثنين في مطلع جلسات الأسبوع الجاري.

وأنهى النفط آخر جلسات الأسبوع الماضي على تراجع بنسبة 2%، وذلك في ظل زيادة مرتقبة لإمدادات ليبيا من الخام والمخاوف بشأن الطلب الناجمة عن تسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا.

وجرت تسوية الخام الأميركي عند 39.85 دولار للبرميل، بنزول 79 سنتا بما يعادل 1.9%، الجمعة. وجرت تسوية خام برنت عند 41.77 دولار للبرميل، بتراجع 69 سنتا، أو 1.6%.

وهبطت أسعار الخام بعد أن قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنها رفعت حالة القوة القاهرة على الإصدارات من ميناءين رئيسيين، وإن الإنتاج قد يبلغ مليون برميل يوميا في غضون أربعة أسابيع.

وقال بوب يوجر مدير عقود الطاقة في ميزوهو بنيويورك "ستهوي السوق بمجرد حدوث ذلك".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إن موسكو لا تستبعد تمديد تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها أوبك+، لكن محللين قالوا إن ذلك غير كاف لتعويض أثر توقعات زيادة الإنتاج الليبي ومخاوف الطلب.