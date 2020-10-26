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وزير الطاقة السعودي: سوق النفط تجاوزت المرحلة الأسوأ

A 3D printed oil pump jack is seen in front of displayed Opec logo in this illustration picture, April 14, 2020. (Reuters)
سوق النفط تجاوزت المرحلة الأسوأ
النفط

وزير الطاقة السعودي: سوق النفط تجاوزت المرحلة الأسوأ

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دبي – رويترز

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قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، إن سوق النفط تجاوزت المرحلة الأسوأ.

وأضاف الأمير عبد العزيز، خلال منتدى الطاقة الهندي الافتراضي "أسبوع سيرا"، عندما طُلب منه التعقيب على حالة تعافي سوق النفط ، "أظن أن المرحلة الأسوأ قد انتهت".

"لا نزال متيقظين. أعتقد أن هناك تحولا كبيرا في المجمل من حيث أين نحن اليوم وأين كنا في أبريل ومايو".

مصادر: تحميل 3 ناقلات بالنفط الليبي في السدرة ورأس لانوف هذا الأسبوع طاقة اقتصاد ليبيا مصادر: تحميل 3 ناقلات بالنفط الليبي في السدرة ورأس لانوف هذا الأسبوع



وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء، من بينهم روسيا، خفضا قياسيا في إنتاج النفط في أبريل نيسان مع تضرر الطلب بفعل جائحة كوفيد-19.

ومن المقرر أن يزيدوا الإنتاج في يناير كانون الثاني في إطار تخفيف تدريجي للقيود على إمدادات الخام.

ولم يستبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات أدلى بها يوم الخميس الماضي تمديد تخفيضات النفط لوقت أطول إذا سمحت أوضاع السوق بذلك.

إلى ذلك، هبطت أسعار العقود الآجلة للنفط أكثر من 3% أثناء التعاملات اليوم الاثنين موسعة خسائر الأسبوع الماضي مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا، بينما يثير تعافي إنتاج الخام في ليبيا مخاوف من وفرة في الإمدادات.

وبحلول الساعة 16:15 بتوقيت غرينتش، كانت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق منخفضة 3.16% عند 40.42 دولار للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 3.25% إلى 38.51 دولار للبرميل.

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