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السودان يرفع أسعار الوقود لمثليها.. وهذه الأسعار الجديدة

THUMBNAIL_ أزمة الوقود في السودان تعود من جديد في العاصمة الخرطوم
السودان يرفع أسعار الوقود لمثليها بأثر فوري
اقتصاد السودان

السودان يرفع أسعار الوقود لمثليها.. وهذه الأسعار الجديدة

متابع الغاء المتابعة

الخرطوم – رويترز

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قال وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف مساء، اليوم الثلاثاء، إنه تقرر زيادة أسعار الوقود المحلية لمثليها بأثر فوري.

وأبلغ الوزير خيري عبد الرحمن، مؤتمرا صحفيا، أن الديزل سيباع مقابل 46 جنيها سودانيا (0.8364 دولار) للتر، والبنزين بسعر 56 جنيها للتر.

وكان سعر البيع السابق 23 و28 جنيها على الترتيب.

بومبيو: حزمة مساعدات إنسانية للسودان بقيمة 81 مليون دولار السودان اقتصاد السودان بومبيو: حزمة مساعدات إنسانية للسودان بقيمة 81 مليون دولار

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أعلن السبت عن حزمة مساعدات إنسانية أميركية للسودان بقيمة 81 مليون دولار.

وكتب بومبيو على حسابه في موقع "تويتر": "الولايات المتحدة أعلنت عن تخصيص 81 ميلون دولار كمساعدات إنسانية للتخفيف عن الشعب السوداني المتأثر بالأزمة".

واعتبر أن هذا التمويل يؤكد مكانة الولايات المتحدة في صدارة الدول التي تقدم مساعدات إنسانية حول العالم.

ويأتي هذا الإعلان بعدما اتفق السودان مع إسرائيل الجمعة على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات، إثر وساطة أميركية.

من جهته، قال صندوق النقد الدولي الجمعة إن خطط الحكومة الأميركية لاستبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ستزيل إحدى العقبات التي كانت تواجه تلك الدولة المثقلة بالديون في سعيها لتخفيف أعباء تلك الديون.

وتبلغ الديون الخارجية على السودان 60 مليار دولار، ويحتاج بشكل ملح لمساعدة مالية لإعادة تنظيم اقتصاده. وبلغ التضخم 167% في أغسطس الماضي وهبط الجنيه مع طبع الحكومة أموالاً لدعم الخبز والوقود والكهرباء.

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