قال مكتب سلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة يوم أمس الاثنين إن العاصفة المدارية زيتا، التي من المتوقع أن تعبر مناطق إنتاج النفط والغاز الطبيعي في شمال خليج المكسيك هذا الأسبوع، تسببت في إيقاف 16% من إنتاج النفط الخام.



وأضاف المكتب أن حجم النفط الخام الذي توقف إنتاجه وصل إلى 293 ألفا و656 برميلاً يومياً أمس الاثنين. وأوقفت شركات الطاقة أيضا 6% من إنتاج الغاز الطبيعي، أو 162.57 مليون قدم مكعبة يوميا، استعدادا للعاصفة.

وأوقف منتجون للنفط الإنتاج البحري في المنطقة الأميركية بخليج المكسيك بينما اشتدت العاصفة السابعة والعشرين للموسم الحالي ويبدو من المرجح أن تهدد الولايات المتحدة كإعصار.



وسحبت شركتا بي.بي وإكوينور عمالهما وأغلقتا منصاتهما البحرية للإنتاج بينما تتجه العاصفة المدارية زيتا صوب شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية.



وبدأت بي.اتش.بي جروب وشيفرون سحب العاملين من منشآتهما البحرية. وأوقفت رويال داتش شل بعض عمليات الحفر وقيدًت حركة العاملين غير الأساسيين إلى منصاتها.



ويشكل إنتاج النفط البحري من خليج المكسيك حوالي 17% من مجمل إنتاج النفط الخام الأميركي و5% من مجمل إنتاج الغاز الطبيعي الجاف.



وفي سياق متصل، هبطت أسعار النفط يوم أمس الاثنين أكثر من 3%، موسعة خسائر الأسبوع الماضي، مع استمرار قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا، بينما أثار تعافي إنتاج الخام في ليبيا مخاوف من وفرة في المعروض.



وأعلنت الولايات المتحدة عن أعلى عدد حتى الآن للإصابات الجديدة بالفيروس في يومين بينما سجلت الإصابات في فرنسا مستوى قياسيا مرتفعا، يزيد على 50 ألفا يوم الأحد. وفرضت إيطاليا وإسبانيا قيودا جديدة لكبح انتشار الفيروس.

