قال الرئيس التنفيذي لوحدة التجارة التابعة لأرامكو السعودية لجلف انتليجنس إن الطلب الصيني على النفط سيظل قويا على الأرجح على مدى الربع الرابع من 2020 وفي العام المقبل أيضا.

وأضاف أن خفض شركات التكرير لاستهلاك الخام مؤشر جيد على عدم وجود طلب.

