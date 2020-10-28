قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن شركة إيه.إي.إس ستوقع اتفاقاً مع بترو فيتنام جاز لتطوير مرفأ استيراد للغاز الطبيعي المسال ومحطة لتوليد الكهرباء بقيمة 2.8 مليار دولار في فيتنام.

وقال بومبيو في منتدى أعمال افتراضي "فيتنام أعطت الضوء الأخضر لشركة إيه.إي.إس، والتي مقرها فرجينيا، للمضي قدما في المشروع".

وأضاف أن الصفقة ستفتح الباب لاستيراد غاز طبيعي مسال أميركي بمليارات الدولارات إلى فيتنام كل عام، واصفاً الصفقة بأنها "رابحة لكل الأطراف".

وقال بومبيو "الشركات الأميركية ملتزمة بحكم القانون والشفافية ولديها معايير مرتفعة للغاية لجودة منتجاتها... أقول ذلك لأنه يتناقض بشدة مع الشركات التي تدعمها الدولة في الصين".

وتشيد فيتنام عدة محطات لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي المسال، مع تشغيل أول محطة بحلول 2023، وهو تحرك طموح قد يتمخض عن أن يصبح الغاز المسال مصدرا رئيسيا للطاقة لاقتصادها السريع النمو.

وسيتم استيراد معظم الغاز المسال من الولايات المتحدة، التي تريد تضييق عجزها التجاري مع فيتنام، والذي زاد إلى 44.3 مليار دولار في أول تسعة أشهر من العام الجاري من 33.96 مليار في نفس الفترة من 2019.

وقالت السفارة الأميركية في هانوي إنه أيضا في منتدى اليوم الأربعاء، أضفت دلتا أوفشور إنرجي الصبغة الرسمية على خطة أُعلنت في وقت سابق لاتفاق بقيمة 3 مليارات دولار مع بكتل وجنرال إلكتريك ومكديرموت لتطوير محطة كهرباء تعمل بالغاز المسال بقدرة 3.2 جيجاوات في إقليم باك ليو.