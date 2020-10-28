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تقرير رسمي: قفزة بمخزون الخام الأميركي وتراجع الوقود

مخزونات الخام الأميركية مناسبة
مخزونات الخام الأميركية
النفط

تقرير رسمي: قفزة بمخزون الخام الأميركي وتراجع الوقود

زاد مخزون الخام 4.3 مليون برميل على مدار الأسبوع

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رويترز

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ارتفعت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام بينما هبط مخزون البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء.

زاد مخزون الخام 4.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر/تشرين الأول إلى 492.4 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز زيادته 1.2 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 422 ألف برميل الأسبوع الماضي.

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ونما استهلاك الخام بمصافي التكرير 362 ألف برميل يوميا على مدى الأسبوع، وارتفع معدل استغلال طاقة المصافي 1.7 نقطة مئوية.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 892 ألف برميل إلى 226.1 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع رويترز تراجعها 961 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 4.5 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 156.2 مليون برميل، في حين كان من المتوقع انخفاضها 2.1 مليون برميل.

وزاد صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 122 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة.

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