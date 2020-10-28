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زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والبنزين الأميركية

مخزونات نفط أميركية
مخزونات نفط أميركية
النفط

زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والبنزين الأميركية

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تكساس - رويترز

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أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين الأسبوع الماضي.

وزاد مخزون الخام 4.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر إلى حوالي 495.2 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع قدره 1.2 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 136 ألف مليون برميل.

وبحسب أرقام معهد البترول، نما استهلاك مصافي التكرير للخام 176 ألف برميل يومياً.

وزادت مخزونات البنزين 2.6 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع رويترز تراجعا قدره 961 ألف برميل.

وأفادت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت 436 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي.

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