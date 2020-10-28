قال وزير الطاقة الأميركي دان بروليت، اليوم الأربعاء، إنه ليس متأكداً من أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط سيعود قريباً إلى مستوى 13 مليون برميل يوميا الذي سجله في وقت سابق من العام الحالي وذلك بسبب ضعف الطلب الناتج عن جائحة فيروس كورونا.



وتابع بروليت أنه لا يوجد على ما يبدو طلب استهلاكي كاف لدفع الإنتاج للارتفاع وأن إنتاج الخام الأميركي قد يبلغ حوالي 11 مليون برميل يوميا العام القادم.

إلى ذلك، تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لتفقد معظم المكاسب التي حققتها في اليوم السابق، إذ عززت زيادة مخزونات الخام الأميركية وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة مخاوف بشأن تخمة المعروض وضعف الطلب على الوقود.

ونزل خام برنت دولارا بنسبة 4.7%، إلى 39.6 دولار للبرميل بعدما صعد بنحو 2% أمس.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 5.6%، إلى 37.4 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 2.6% أمس الثلاثاء.

وكشفت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام والبنزين الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي، حيث سجلت مخزونات الخام زيادة بمقدار 4.6 مليون برميل، لتصل إلى نحو 495.2 مليون برميل وهو ما يفوق بكثير توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادتها 1.2 مليون برميل.

وسجلت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبلدان أخرى زيادات قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأيام الماضية وفرضت الحكومات الأوروبية قيودا جديدة في محاولة للحد من التفشي السريع للمرض.

ومن المتوقع أن يزيد إنتاج ليبيا النفطي إلى مليون برميل يوميا في الأسابيع المقبل وهو ما يضيف إلى الضغوط على الأسعار.