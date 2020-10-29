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النفط يعمق خسائره لأكثر من 6%.. وبرنت دون 37 دولارا

نفط خسائر تراجع مناسبة
زادت العقود الآجلة للنفط  خسائرها إلى أكثر من 6%
أسعار النفط

النفط يعمق خسائره لأكثر من 6%.. وبرنت دون 37 دولارا

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العربية.نت

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زادت العقود الآجلة للنفط خسائرها إلى أكثر من 6%، حيث هبط خام برنت إلى 36.78 دولار للبرميل بينما تراجع الخام الأميركي إلى 35.07 دولار.

وهذه التراجعات تأتي تزامنا مع إعادة حكومات فرض قيود لاحتواء موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا ووسط مؤشرات على تخمة معروض عالمي آخذة بالتنامي.

ووسط تزايد إصابات كوفيد-19 في أوروبا، فرضت فرنسا لزوم المنازل من غد الجمعة إلا للأنشطة الضرورية، في حين ستغلق ألمانيا الحانات والمطاعم والمسارح من الثاني من نوفمبر تشرين الثاني إلى نهاية الشهر.

وفي هذا السياق، قالت الاستراتيجية في ديلي إف.إكس مارغريت يانج، "توقعات الطلب تتدهور مع اكتساح موجة فيروسية ثانية الولايات المتحدة ومعظم أوروبا. تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي وزيادة الإغلاقات قد يكون لهما تأثير أكبر من المتوقع في الطلب على الطاقة."

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من جهتها، أفادت آي.إن.زد للأبحاث في مذكرة "عودة الجائحة للتنامي تضغط على أوبك لتأجيل زيادة إنتاجها المزمعة في يناير كانون الثاني".

وتعتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، تقليص تخفيضات الإنتاج في يناير كانون الثاني 2021 من 7.7 مليون برميل يوميا حاليا إلى 5.7 مليون برميل يوميا.

وقدمت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء أدلة جديدة على تخمة متنامية: فقد زادت مخزونات الخام الأميركية 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر تشرين الأول، وهي زيادة فاقت المتوقع.

بوتين يغازل ترمب لدوره بالنفط

إلى ذلك، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأميركي دونالد ترمب، اليوم الخميس، لدوره في استقرار أسواق النفط العالمية، لكنه انتقد إدارته لفرضها عقوبات على روسيا 46 مرة.

ومتحدثا في منتدى للاستثمار في روسيا، قال بوتين إن ترمب لعب دورا نشطا في دعم استقرار أسواق النفط.

وجاءت تعليقات الرئيس الروسي قبل خمسة أيام من انتخابات الرئاسة الأميركية التي يواجه فيها ترمب منافسه الديمقراطي جو بايدن.

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