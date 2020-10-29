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النفط يواصل خسائره.. عاملان يضغطان ويزيدان الطين بلة

عمال مصفاة الصين برنت نفط النفط الخام
تراجعت أسعار النفط مواصلة خسائرها بعد أن فقدت 5% في الجلسة السابقة
أسعار النفط

النفط يواصل خسائره.. عاملان يضغطان ويزيدان الطين بلة

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سنغافورة/ملبورن – رويترز

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تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مواصلة خسائرها بعد أن فقدت 5% في الجلسة السابقة، مع إعادة حكومات فرض قيود لاحتواء موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا ووسط مؤشرات على تخمة معروض عالمي آخذة بالتنامي.

وبحلول الساعة 07:43 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط منخفضة ثمانية سنتات بما يعادل 0.21% إلى 37.31 دولار للبرميل، في حين نزلت عقود خام برنت 12 سنتا أو 0.31% لتسجل 39 دولارا.

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ووسط تزايد إصابات كوفيد-19 في أوروبا، فرضت فرنسا لزوم المنازل من غد الجمعة إلا للأنشطة الضرورية، في حين ستغلق ألمانيا الحانات والمطاعم والمسارح من الثاني من نوفمبر تشرين الثاني إلى نهاية الشهر.

وفي هذا السياق، قالت الاستراتيجية في ديلي إف.إكس مارغريت يانج، "توقعات الطلب تتدهور مع اكتساح موجة فيروسية ثانية الولايات المتحدة ومعظم أوروبا. تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي وزيادة الإغلاقات قد يكون لهما تأثير أكبر من المتوقع في الطلب على الطاقة."

من جهتها، أفادت آي.إن.زد للأبحاث في مذكرة "عودة الجائحة للتنامي تضغط على أوبك لتأجيل زيادة إنتاجها المزمعة في يناير كانون الثاني".

وتعتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، تقليص تخفيضات الإنتاج في يناير كانون الثاني 2021 من 7.7 مليون برميل يوميا حاليا إلى 5.7 مليون برميل يوميا.

وقدمت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء أدلة جديدة على تخمة متنامية: فقد زادت مخزونات الخام الأميركية 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر تشرين الأول، وهي زيادة فاقت المتوقع.

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