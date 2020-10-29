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مصدر: انفجار يعطل تدفق النفط في خط أنابيب من العراق إلى تركيا

نفط العراق
نفط العراق
اقتصاد العراق

مصدر: انفجار يعطل تدفق النفط في خط أنابيب من العراق إلى تركيا

متابع الغاء المتابعة

لندن – رويترز

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قال مصدر ملاحي مطلع إن انفجارا وقع في خط أنابيب رئيسي ينقل النفط من العراق إلى ميناء جيهان في تركيا بعد ظهر أمس الأربعاء.

وأضاف المصدر أن تدفقات الخام في خط الأنابيب توقفت لبعض الوقت قبل أن يجري استئنافها الليلة الماضية.

وفي سياق منفصل، كان وزير النفط العراقي قد قال إن تخفيضات إنتاج أوبك+ أدت لتأجيل مشروعات نفطية في بلاده، لكنه يتوقع أن يتدعم القطاع بتعافي أسعار النفط اعتباراً من الربع الثاني من العام المقبل.

وأفاد إحسان عبد الجبار ،في مؤتمر بترول العراق الذي تنظمه سي.دبليو.سي، إنه يتوقع أن تصبح أسعار النفط أكثر جاذبية للمشاريع النفطية في العراق في الربع الثاني من 2021.

وأضاف خلال المؤتمر الذي يعقد عن بعد أن هناك بعض التحديات الداخلية في العراق بسبب تخفيضات أوبك، وهناك أيضا بعض التأجيلات لمشروعات.

وقال إنه يتوقع أن يرفع العراق طاقته الإنتاجية إلى سبعة ملايين برميل يوميا خلال السنوات الخمس أو الست القادمة، من نحو خمسة ملايين برميل يوميا حاليا.

وفي إطار اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا، وهي مجموعة تعرف بأوبك+، وافق العراق على خفض إنتاجه 849 ألف برميل يوميا إلى 3.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

لكن نظرا لعدم التزامه بهذا المستوى المستهدف في السابق، طلبت أوبك+ من العراق تنفيذ تخفيضات تعويضية إضافية حتى ديسمبر كانون الأول.

وأفادت وثيقة داخلية بأن المجموعة خلصت إلى أن الزيادة التراكمية في إنتاج العراق بلغت 578 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول.

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