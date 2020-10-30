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النفط يواصل نزيفه.. ويستعد لثاني هبوط شهري مع انتشار الفيروس

نفط مناسبة
منصة للنفط (صورة أرشيفية)
أسعار النفط

النفط يواصل نزيفه.. ويستعد لثاني هبوط شهري مع انتشار الفيروس

متابع الغاء المتابعة

سنغافورة - رويترز

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انخفضت أسعار النفط العالمية، اليوم الجمعة، ما يزيد عن 1%، لتواصل تكبد الخسائر وتتجه صوب ثاني انخفاض شهري بفعل تنامي المخاوف من أن ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في أوروبا والولايات المتحدة قد يلحق الضرر باستهلاك الوقود.

وهبط خام برنت لليوم الثالث وانخفض 51 سنتاً أو ما يُعادل 1.4% إلى 37.14 دولار للبرميل بعد أن لامس أدنى مستوى في خمسة أشهر في الجلسة السابقة. وينتهي أجل عقد برنت تسليم ديسمبر اليوم.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتاً، أو ما يُعادل 1.3% إلى 35.69 دولار للبرميل بعد أن تراجع لأدنى مستوياته منذ يونيو أمس الخميس.

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وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا في سنغافورة "في ظل تباطؤ أوروبي يهدد الاستهلاك العالمي وعودة إنتاج ليبيا، يجب أن يقع العبء الآن على أوبك+ لكي تعيد النظر في زيادة إنتاجها مليوني برميل يوميا في يناير".

وأضاف أنه من المستبعد أن تحافظ أسعار النفط على أي ارتفاع في هذه الأجواء.

ومن المتوقع أن ترفع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، الإنتاج مليوني برميل يوميا في يناير في إطار اتفاقهم بشأن الإنتاج.

وارتفعت إصابات فيروس كورونا بوتيرة قياسية ليوم واحد بمقدار نصف مليون حالة يوم الأربعاء مما دفع حكومات في أنحاء أوروبا لفرض قيود على التنقل مجدداً لكبح الفيروس.

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