قالت الكويت يوم أمس الخميس إنها ستدعم أي قرار تتخذه منظمة أوبك وحلفاؤها بشأن مستقبل سياسة إمدادات النفط، وذلك بعد أن قالت مصادر في أوبك وصناعة النفط إن بعض المنتجين يفضلون ضخ المزيد من الخام بدءا من يناير بدلاً من تمديد التخفيضات الإنتاجية.



وقال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل في تقرير نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الكويت تؤيد بشكل كامل المساعي المشتركة لمجموعة أوبك+ لإعادة التوازن إلى سوق النفط وستدعم أيضا كل القرارات المشتركة الضرورية التي سيجري الاتفاق عليها في إطار أوبك+.



وتجتمع أوبك+ في نوفمبر لتقرير سياسة الإنتاج. والنقاش حول المستويات المستهدفة للإنتاج وكيفية حسابها ستعقد مناقشات السياسة بشأن موازنة المعروض مع طلب ضعيف.

إلى ذلك، تراجعت أسعار النفط أكثر من 3% يوم أمس الخميس وسجلت أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، مواصلة خسائرها بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة بفعل التداعيات المحتملة لإعادة فرض إغلاقات مكافحة فيروس كورونا على الطلب على الخام.



وأنهت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر جلسة التداول منخفضة 1.47 دولار، بما يعادل 3.76%، لتسجل عند التسوية 37.65 دولار للبرميل بعد أن هبطت في وقت سابق إلى 36.64 دولار وهو أدنى مستوى في خمسة أشهر.



ونزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.22 دولار، أو 3.26%، لتبلغ عند التسوية 36.17 دولار للبرميل بعد أن لامست أدنى مستوى لها منذ منتصف يونيو حزيران عند 34.92 دولار.



وكان كلا العقدين هوى أكثر من 5% أمس الأربعاء.



ووسط تزايد إصابات كوفيد-19 في أوروبا، فرضت فرنسا لزوم المنازل من اليوم الجمعة إلا للأنشطة الضرورية، في حين ستغلق ألمانيا الحانات والمطاعم والمسارح من الثاني من نوفمبر إلى نهاية الشهر.



وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق العالمية في أكسي، "في الوقت الذي تغذي فيه الإغلاقات المخاوف حيال الطلب في أنحاء أوروبا، تأخذ توقعات الخام للمدى القريب في التدهور".



وستراقب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها تدهور توقعات الطلب عن كثب.



وقال كومرتس بنك "من المستبعد على نحو متزايد رفع إنتاج النفط من يناير.. بدلاً من ذلك، ستحتاج أوبك وحلفاؤها لمزيد من تخفيضات الإنتاج، نظرا لحالة الضعف التي تعتري توقعات الطلب".



وتتأثر المعنويات أيضا بزيادة إنتاج النفط الليبي. ويتوقع البلد العضو في منظمة أوبك أن يرتفع إنتاجه من الخام إلى مليون برميل يوميا خلال الأسابيع القادمة من 680 ألف برميل يوميا حالياً.