قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير شهري، الجمعة، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط تراجع 3.6% إلى 10.6 مليون برميل يوميا في أغسطس آب في ظل انهيار الإنتاج البحري في خليج المكسيك ليسجل أدنى مستوياته في نحو 7 سنوات.



ويقل ذلك نحو 14.9% عن متوسط الانتاج الأميركي البالغ 12.4 مليون برميل يوميا في أغسطس آب 2019. وقلص المنتجون هذا العام عمليات الحفر في ظل تقلص الطلب وانهيار الأسعار جراء جائحة كورونا. وهذا أول تراجع شهري في إنتاج الخام منذ مايو أيار، بحسب ما ورد في "رويترز".

وفي المناطق البحرية بخليج المكسيك الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية، هوى إنتاج الخام 27.5% إلى 1.2 مليون برميل يوميا في أغسطس آب، أدنى مستوياته في شهر منذ أكتوبر تشرين الأول 2013، حيث أجبرت عواصف متتالية المنتجين على إغلاق آبار غلقا مؤقتا.

وفي كبرى الولايات المنتجة للخام، تراجع الإنتاج 1% في تكساس إلى 4.7 مليون برميل يوميا في أغسطس، لكنه قفز 12.3% في نورث داكوتا إلى 1.2 مليون برميل يوميا.



وتراجع الطلب الأميركي على البنزين 13% عنه قبل عام إلى 8.5 مليون برميل يوميا في أغسطس آب، وفقا لتقرير إدارة المعلومات.

بهذا ينخفض استهلاك البنزين على أساس سنوي للشهر العاشر على التوالي، بسبب فيروس كورونا الذي يعصف بالطلب.



وتراجع طلب الولايات المتحدة على الديزل وأصناف الوقود المقطر الأخرى 9% على أساس سنوي إلى 3.7 مليون برميل يوميا في أغسطس آب. وهذا هو التراجع الشهري الرابع عشر على التوالي لاستهلاك نواتج التقطير على أساس سنوي.



في غضون ذلك، ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي في ولايات البر الأميركي الرئيسي الثماني والأربعين 0.5% إلى 101.1 مليار قدم مكعبة يوميا في أغسطس آب.



تلك هي الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي، لكن الإجمالي يظل أقل بكثير من مستوى ديسمبر كانون الأول 2019 القياسي البالغ 107.1 مليار قدم مكعبة يوميا في المتوسط، أيضا بسبب التراجعات المرتبطة بفيروس كورونا في وقت سابق من السنة.



وفي كبرى الولايات المنتجة للغاز، زاد الإنتاج 2.9% في تكساس إلى 28.4 مليار قدم مكعبة يوميا في أغسطس آب و2.4% في بنسيلفانيا ليسجل مستوى شهريا قياسيا مرتفعا عند 20.3 مليار قدم مكعبة يوميا.