وقع انفجار في أنبوب لضخ الغاز في المثنى جنوب العراق، أدى لمقتل طفلين وإصابة 28 شخصاً بحسب وكالة الأنباء العراقية نقلا عن خلية الإعلام الأمني.

وأشار مراسل العربية عن وقع ضحايا بانفجار أنبوب لضخ الغاز في المثنى جنوب العراق.

وفي حين أفاد عن مقتل 3 من ميليشيا الحشد بانفجار المثنى جنوب العراق، أشار إلى "انفجار مستودع أسلحة نتيجة الحريق الناجم عن أنبوب الغاز".

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة النفط العراقية إعادة استئناف ضخ الغاز في أنبوب المثنى خلال ساعات.

وفي حدث مماثل، كان مصدر ملاحي مطلع قد قال إن انفجارا وقع في خط أنابيب رئيسي ينقل النفط من العراق إلى ميناء جيهان في تركيا بعد ظهر الأربعاء الماضي.

وأضاف المصدر أن تدفقات الخام في خط الأنابيب توقفت لبعض الوقت قبل أن يجري استئنافها الليلة الماضية.

وفي سياق منفصل، كان وزير النفط العراقي قد قال إن تخفيضات إنتاج أوبك+ أدت لتأجيل مشروعات نفطية في بلاده، لكنه يتوقع أن يتدعم القطاع بتعافي أسعار النفط اعتباراً من الربع الثاني من العام المقبل.

وأفاد إحسان عبد الجبار في مؤتمر بترول العراق الذي تنظمه سي.دبليو.سي، أنه يتوقع أن تصبح أسعار النفط أكثر جاذبية للمشاريع النفطية في العراق في الربع الثاني من 2021.

وأضاف خلال المؤتمر الذي يعقد عن بعد أن هناك بعض التحديات الداخلية في العراق بسبب تخفيضات أوبك، وهناك أيضا بعض التأجيلات لمشروعات.