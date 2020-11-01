قالت وزارة النفط العراقية اليوم الأحد إن صادرات العراق من الخام زادت إلى 2.876 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول.

وأضافت الوزارة أن صادرات مرافئ البصرة في الجنوب بلغت 2.77 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول، ارتفاعا من 2.5 مليون برميل يوميا قبل شهر.

وسجل متوسط صادرات النفط من كركوك عبر جيهان حوالي 92 ألفا و484 برميلا يوميا.

وبلغت إيرادات العراق من النفط، مصدر دخله الرئيسي، 3.43 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول بمتوسط سعر بيع 38.48 دولار للبرميل.