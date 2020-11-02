قالت مصادر إن كبار مديري شركات النفط الروسية ناقشوا مع وزير الطاقة ألكسندر نوفاك تمديدا محتملا لتخفيضات إنتاج النفط الحالية لتشمل الربع الأول من عام 2021، وفقا لوكالة إنترفاكس للأنباء.

وقال أحد المصادر إن شركات النفط تحبذ تمديدا للتخفيضات القائمة خلال الربع الأول من 2021 بدلا من زيادة حجم التخفيضات.

وإلى ذلك، قال نائب وزير الطاقة الروسي إن بلاده لديها القدرة على زيادة الإنتاج بمعدل سريع نسبيا في حقول نفطية جديدة.

وأضاف أن وضع سوق النفط سيعتمد على كيفية رد فعل الدول تجاه جائحة كوفيد-19، وتابع: "لن نعلق على الإجراء المستقبلي لأوبك+ قبل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في نوفمبر".

وتوقع أن يكون الالتزام باتفاق أوبك+ سجل مستوى مرتفعا في أكتوبر.