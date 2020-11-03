قالت بورصة شنغهاي للنفط والغاز الطبيعي إن المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري أرست مناقصة لشراء الغاز الطبيعي المسال على ذراع التجارة لشركة النفط العملاقة أرامكو في سنغافورة من خلال السوق.

وأضافت البورصة في بيان أنها نفذت العطاء في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني، وأن المؤسسة ستشتري الشحنة التي سوف تُسلم في مارس آذار 2021 من أرامكو للتجارة في سنغافورة وحجمها 65 ألف طن.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت سوق شنغهاي التي دشنت منصة تجارة الغاز الطبيعي المسال يوم الجمعة، أن المؤسسة وسينوبك أطلقتا أول عطاءات.

ووجهت الدعوة لأكثر من عشر شركات عالمية، من بينها توتال وجلينكور للمشاركة في العطاءات.