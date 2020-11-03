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أوبك وروسيا تدرسان تعميق تخفيضات النفط

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أوبك وروسيا تدرسان تعميق تخفيضات النفط

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

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قال مصدر بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وآخر مطلع على نهج التفكير في روسيا إن أوبك وروسيا تدرسان تعميق تخفيضات النفط كأحد الخيارات للتعامل مع ضعف أسواق النفط في أوائل 2021.

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ويأتي ذلك بعد تصريحات وزير الطاقة الجزائري، اليوم الثلاثاء، قال فيها إن البلد الذي يتولى رئاسة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يؤيد تمديداً محتملاً لتخفيضات أوبك+ الحالية للإمدادات خلال الشهور القليلة الأولى من 2021 لتفادي انهيار جديد للأسعار.

وقالت أوبك في بيان بعد محادثات مع روسيا اليوم إن الطرفين ملتزمان بالمساعدة على تحقيق التوازن بسوق النفط العالمية واستقرار مستدام.

ومن المقرر أن تقلص أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، حجم التخفيضات البالغة 7.7 مليون برميل يوميا بنحو مليوني برميل يوميا، اعتبارا من يناير كانون الثاني.

وأضاف وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار أن سوق النفط تواجه وضعا شديد الخطورة قد يؤدي إلى انهيار السعر، بسبب الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في الثلاثين من نوفمبر تشرين الثاني والأول من ديسمبر كانون الأول.

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