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الجزائر تؤيد تمديد تخفيضات أوبك+ حتى أوائل 2021

أوبك مناسبة
صورة تعبيرية لمنظمة أوبك
أوبك بلس

الجزائر تؤيد تمديد تخفيضات أوبك+ حتى أوائل 2021

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دبي - العربية.نت

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قال وزير الطاقة الجزائري اليوم الثلاثاء إن البلد الذي يتولى رئاسة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يؤيد تمديدا محتملا لتخفيضات أوبك+ الحالية للإمدادات خلال الشهور القليلة الأولى من 2021 لتفادي انهيار جديد للأسعار.

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ومن المقرر أن تقلص أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، حجم التخفيضات البالغة 7.7 مليون برميل يوميا بنحو مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير كانون الثاني.

وأضاف وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار أن سوق النفط تواجه وضعا شديد الخطورة قد يؤدي إلى انهيار السعر بسبب الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في الثلاثين من نوفمبر تشرين الثاني والأول من ديسمبر كانون الأول.

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