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روسيا تدعو أوبك للتعاون بشأن الغاز الطبيعي

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روسيا تدعو أوبك للتعاون بشأن الغاز الطبيعي

متابع الغاء المتابعة

موسكو - رويترز

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قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إنه من المهم تعزيز التعاون في قطاع الغاز الطبيعي بين روسيا وأعضاء في منظمة أوبك.

وتابع خلال مؤتمر بين مسؤولين روس وفي منظمة أوبك عبر الإنترنت أن التعاون بين أوبك ومنتدى الدول المصدرة للغاز يمكن تعزيزه.

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وروسيا عضو نشط في المنتدى الذي يصفه محللون "بأوبك الغاز" كما أن موسكو تتعاون عن كثب مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض إنتاج الخام لدعم أسعار النفط.

وأوضح نوفاك أمام حوار الطاقة بين أوبك وروسيا الذي تستضيفه أمانة أوبك أن تعافي الاقتصاد العالمي وسوق النفط كان "صعبا" في ظل عوامل عدم يقين من بينها إجراءات العزل بسبب جائحة كورونا.

وتجتمع أوبك ومنتجون كبار من خارجها في مقدمتهم روسيا فيما يعرف بأوبك+ يومي 30 نوفمبر تشرين الثاني وأول ديسمبر كانون الأول لتحديد سبل إشاعة الاستقرار في أسواق النفط مع تضرر الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا.

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