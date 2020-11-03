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مصدر: إنتاج ليبيا النفطي ارتفع إلى 850 ألف برميل يومياً

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منشأة نفط ليبية
اقتصاد ليبيا

مصدر: إنتاج ليبيا النفطي ارتفع إلى 850 ألف برميل يومياً

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لندن - رويترز

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قال مصدر بقطاع النفط الليبي لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج ليبيا النفطي ارتفع إلى نحو 850 ألف برميل يوميا.

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وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن البلد لا يزال يستأنف تشغيل حقوله النفطية بعد رفع حصار استمر ثمانية أشهر من قبل قوات من الشرق والإنتاج متذبذب.

وقال إن إنتاج النفط تراجع إلى نحو 780 ألف برميل يوميا يوم الأحد.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا رفعت يوم قبل الماضي حالة القوة القاهرة في آخر المنشآت التي كانت مغلقة، بسبب حصار ضرب على صادرات الخام واستمر 8 أشهر. ووصل الإنتاج يوم الخميس إلى 680 ألف برميل يوميا.

وتسبب الحصار منذ يناير كانون الثاني في هبوط إنتاج ليبيا من النفط إلى نحو 100 ألف برميل يوميا من 1.2 مليون برميل يوميا.

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