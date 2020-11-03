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نفط الكويت: عودة 50% من القوى العاملة الأربعاء

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نفط الكويت: عودة 50% من القوى العاملة الأربعاء

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أكدت شركة نفط الكويت على البدء بحضور 50% من القوى العاملة في الشركة اعتباراً من الأربعاء، وذلك في مذكرة داخلية وجهتها الشركة لنواب الرئيس التنفيذي ومديري المجموعات ورؤساء فريق العمل، حول العودة التدريجية لمقار العمل.

وأشارت المذكرة إلى استمرار ذات الأنظمة وساعات العمل للدوام النهاري مع مراعاة المرونة للمصلحة العامة، إضافةً إلى استمرار العاملين في دوام المناوبة أو الدوام غير المنتظم بالعمل في الشركة بصورة اعتيادية، وفقاً لنظام العمل وما تقتضيه حاجة العمل.

وكشفت مصادر مطلعة أن شركة نفط الكويت قطعت شوطاً كبيراً في تطوير 3 حقول جديدة في منطقة غرب الكويت وهي حقول "أم روس" و"كراع المرو" و"كبد"، مشيرة إلى أن الحقول الثلاثة باتت على سكة الإنتاج.

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وقالت المصادر لـ"الراي" إنه رغم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي نتيجة تفشي كورونا، توجت "نفط الكويت" أخيراً جهودها في مجال إنتاج الغاز الحر بالحصول على الموافقة بطرح مناقصة بناء وتشغيل وحدتي الإنتاج الجوراسي "جديدتين"، والتي ستمكن الكويت عند التشغيل من الوصول بطاقتها من إنتاج الغاز الحر إلى 850 مليون قدم مكعبة يومياً، وإنتاج ما يقارب 250 ألف برميل يومياً من النفط الخفيف، ما يعد رقماً غير مسبوق بتاريخ الكويت.

وأوضحت المصادر أن القطاع النفطي واصل تحقيق إنجازاته وأهدافه الرئيسية لتأمين مستقبل الكويت النفطي على مدار السنوات المقبلة، خصوصاً أن الازمة الحالية أثّرت على اقتصاديات جميع الدول بوجه عام والشركات النفطية بشكل خاص، والأنجح هو من يكون متأهباً للعودة مستفيداً من تحويل تلك الظروف إلى فرص ثمينة لاقتناصها.

وأشارت المصادر إلى إنجازات "نفط الكويت" في بدء إنتاج وتصدير النفط الثقيل من حقل فارس السفلي في بداية العام الحالي، ما يعد باكورة عمل متواصل استغرق ما يقارب عقداً من الزمن، حيث تم خلال الأشهر الماضية تصدير عدد من شحنات النفط الثقيل وبأسعار جيدة، مبينة أنه رغم الضغوط المتلاحقة التي يتعرّض لها القطاع النفطي والعاملون فيه إلا أن إنجازات وعطاءات القطاع مستمرة.

وأضافت أن من الإنجازات زيادة إنتاج الغاز الحر والوصول إلى معدلات أعلى ساهمت في تلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز رغم خفض إنتاج النفط نتيجة اتفاق "أوبك" الأخير، معتبرة أن الاتفاق التاريخي المشترك بين الكويت والسعودية في شأن استئناف عمليات الإنتاج والتصدير بالمنطقة المقسومة بعد توقف دام نحو 5 سنوات يعد من أبرز ملامح الإنجازات الاخيرة للقطاع، حيث تمكنت الشركة الكويتية لنفط الخليج من زياده الطاقة الإنتاجية جاهدة إلى الوصول لمستوى ما قبل الإغلاق خلال الفترة المقبلة بأسرع وقت.

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