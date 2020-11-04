تحول النفط للهبوط، اليوم الأربعاء، بعدما أعلن الرئيس الأميركي فوزه في الانتخابات رغم عدم الانتهاء من فرز ملايين الأصوات، كما لا يتوقع إعلان النتائج النهائية قبل عدة أيام.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا ما يعادل 0.4% إلى 37.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:55 بتوقيت غرينتش بعدما تقلب السعر صعودا معظم الجلسة في آسيا.

وهبط خام برنت 8 سنتات ما يوازي 0.2% إلى 39.63 دولار بعدما جرى تداوله بين 39.85 و40.80 دولار.

وأعلن ترمب فوزه على منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي أعرب عن ثقته في الفوز في السباق الذي لن تظهر نتيجته لحين انتهاء فرز لأصوات في عدة ولايات والذي قد يستغرق ساعات أو أياما.

وانخفضت أسعار النفط أكثر من 10% الأسبوع الماضي مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا وفرض مزيد من القيود على الحركة مما أضر بآفاق الطلب.

وعوضت أسعار النفط هذه الخسائر تقريبا في مكاسب على مدار ثلاثة أيام هذا الأسبوع قبل الانتخابات.

ودعمت الأسعار في وقت سابق بيانات معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء والتي أظهرت انخفاضا حادا للمخزونات الأسبوع الماضي بينما زادت مخزونات البنزين.

ونزلت مخزونات الخام الأميركية 8 ملايين برميل في الأسبوع الماضي لحوالي 487 مليون برميل حسب المعهد.

ومن المقرر أن تقلص أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، حجم التخفيضات البالغة 7.7 مليون برميل يوميا بنحو مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير كانون الثاني.

وقالت مصادر إن أوبك وروسيا تدرسان تعميق تخفيضات النفط في العام المقبل لدعم الأسعار.