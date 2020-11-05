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ضبابية الانتخابات الأميركية تسيطر والنفط يهبط 1%

نفط أميركا
نزلت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا أو 1.55% إلى 40.59 دولار للبرميل
أسعار النفط

ضبابية الانتخابات الأميركية تسيطر والنفط يهبط 1%

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سنغافورة/ملبورن - رويترز

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انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع اقتراب المرشح الديمقراطي، جو بايدن، من تحقيق الفوز في انتخابات الرئاسة الأميركية المثيرة، لكن من المرجح أن يحتفظ الجمهوريون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ، مما يقلص فرص تطبيق أي حزمة تخفيف كبيرة من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وبحلول الساعة 07:56 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 60 سنتا أو 1.53% إلى 38.55 دولار للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا أو 1.55% إلى 40.59 دولار للبرميل. وقفزت عقود الخامين بنحو 4% أمس الأربعاء.

وتوقع بايدن تفوقه على منافسه الرئيس دونالد ترمب بعدما فاز بولايتين حاسمتين، فيما تحدث الجمهوريون عن مزاعم تزوير ورفعوا دعاوى قضائية وطالبوا بإعادة إحصاء الأصوات في سباق لم تحسم نتيجته بعد.

ويشير الإحصاء الراهن للأصوات إلى أن الجمهوريين بصدد الاحتفاظ بسيطرتهم على مجلس الشيوخ، فيما سيحصل الديمقراطيون على أغلبية طفيفة في مجلس النواب.

ومن المرجح أن يعرقل انقسام الكونغرس بين الحزبين بايدن عن سن تشريعات تتعلق بأولويات مهمة مثل مكافحة تغير المناخ أو تخفيف العقوبات على إيران المنتجة للنفط.

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