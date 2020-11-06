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برنت دون 40 دولاراً بعد إجراءات عزل جديدة في أوروبا

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أسعار النفط

برنت دون 40 دولاراً بعد إجراءات عزل جديدة في أوروبا

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طوكيو - رويترز

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نزل النفط الأميركي ما يزيد عن 2%، اليوم الجمعة، إذ أججت إجراءات عزل عام جديدة في أوروبا لوقف ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 المخاوف بشأن توقعات الطلب، بينما تظل الأسواق في حالة من التوتر بفعل عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الأميركية والمستمرة لفترة طويلة.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.06 دولار، أو ما يعادل 2.7% إلى 37.73 دولار، بعد أن نزل 0.9% أمس الخميس. وتراجع خام برنت 1.05 دولار، أو ما يعادل 2.6% إلى 39.88 دولار، بعد أن هبط 0.7% في الجلسة السابقة.

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وسجلت إيطاليا أكبر عدد يومي من الإصابات أمس الخميس، وارتفعت الحالات بما لا يقل عن 120 ألفاً و276 حالة في الولايات المتحدة، وهو ثاني أعلى معدل قياسي يومي على التوالي مع انتشار التفشي في أنحاء البلاد.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لدى أواندا "تصاعد كوفيد-19 في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة من المرجح أن يوجه ضربة للاستهلاك".

وأضاف "اختلال التوازن بين العرض/الطلب يحد موجة ارتفاع النفط (التي بدأت) قبل الانتخابات".

وخفضت المفوضية الأوروبية أيضا توقعاتها الاقتصادية، وتنبأت بأن الاتحاد الأوروبي لن يشهد انتعاشا إلى مستويات ما قبل الفيروس حتى 2023.

ومن المتوقع أن ترجئ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، إعادة مليوني برميل يوميا من الإمدادات في يناير كانون الثاني، بالنظر إلى انخفاض الطلب جراء إجراءات العزل العام الجديدة المرتبطة
بكوفيد-19.

وتلقت السوق بعض الدعم، إذ انخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي، على الرغم من أن معظم الانخفاض يُعزى إلى توقف الإنتاج مع اجتياح إعصار آخر لمنطقة خليج المكسيك.

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