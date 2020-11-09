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سيتي يخصم 5 دولارات من أسعار النفط المتوقعة في 2021

التغير في عدد الحفارات النفطية الأميركية
حفارات نفط صخري
أسعار النفط

سيتي يخصم 5 دولارات من أسعار النفط المتوقعة في 2021

سيتي: بقاء الأسعار حول 40 دولارا حاليا سيؤدي إلى التزام أوبك بلس على الأرجح باتفاقهم على كبح الإنتاج خلال الربع الرابع من 2020 والربع الأول من العام المقبل

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رويترز

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خفض سيتي ريسيرش اليوم الاثنين توقعاته لأسعار النفط في 2021 بعد زيادة أكبر من المتوقع في حالات الإصابة بكوفيد-19، لكنه قال إن خفض إمدادات أوبك وحلفائها أكثر مازال سيؤدي إلى ارتفاع تدريجي في الأسعار العام المقبل.

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وخفض سيتي توقعه لسعري خامي برنت وغرب تكساس الوسيط في 2021 خمسة دولارات إلى 54 دولارا و49 دولارا على الترتيب. وتوقع انخفاض الطلب على النفط 8.9 مليون برميل يوميا في 2020 ثم ارتفاعه بأكثر من سبعة ملايين برميل يوميا في 2021.

وقال البنك في مذكرة إنه مع بقاء الأسعار حول 40 دولارا، ستواصل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في إطار المجموعة التي تعرف بأوبك+، على الأرجح الالتزام باتفاقهم على كبح الإنتاج خلال الربع الرابع من 2020 والربع الأول من العام المقبل، لا أن يرفعوا الإنتاج في يناير كانون الثاني.

ومن المقرر أن تخفف المجموعة تخفيضات الإنتاج التي تبلغ 7.7 مليون برميل يوميا بنحو مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير كانون الثاني.

لكن رويترز ذكرت الأسبوع الماضي، نقلا عن مصدر في أوبك وآخر مطلع على نهج التفكير الروسي، أن أوبك+ تفكر في تخفيضات أكبر لإنتاج النفط في أوائل العام المقبل.

وقال سيتي "نتوقع أن تزيد رئاسة (الرئيس الأميركي المنتخب جو) بايدن التقارب بين روسيا والسعودية وتعزز تحالفهما في إدارة أسواق النفط عبر إطار عمل أوبك+".

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