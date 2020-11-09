  • مباشر
اللغة

وزير الطاقة السعودي: يمكننا تعديل اتفاق أوبك+

أوبك روسيا
شعار منظمة أوبك
أوبك بلس

وزير الطاقة السعودي: يمكننا تعديل اتفاق أوبك+

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه يمكن تعديل اتفاق أوبك بلس عبر الإجماع.

وأضاف في تصريحات له اليوم الاثنين، أنه قد يكون هناك تغيير لأبعد مما يقترحه المحللون.

طرح العملاق الصيني قصص خاصة آنت جروب طرح العملاق الصيني "آنت جروب".. سيتأخر 6 أشهر لهذه الأسباب

وأشار إلى أنه مع عودة إنتاج ليبيا، وإجراءات العزل العام الجديدة، فإن السوق ما زالت مستقرة.

وذكر أن إجراءات العزل الجديدة بسبب فيروس كورونا لن تؤثر على طلب الوقود بنفس المدى الذي حدث في أبريل.

وأكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي على تصريحات وزير الطاقة السعودي قائلا إن "لدينا القدرة على تعديل اتفاق أوبك+ إذا وافقت جميع الدول".

ومن المقرر أن تخفف أوبك بلس تخفيضات الإنتاج التي تبلغ 7.7 مليون برميل يوميا بنحو مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير.

يأتي ذلك في الوقت الذي خفض فيه سيتي توقعه لسعري خامي برنت وغرب تكساس الوسيط في 2021 خمسة دولارات إلى 54 دولارا و49 دولارا على الترتيب. وتوقع انخفاض الطلب على النفط 8.9 مليون برميل يوميا في 2020 ثم ارتفاعه بأكثر من 7 ملايين برميل يوميا في 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

هكذا جرت أول عملية انتقال سلمي للسلطة في أميركا هكذا جرت أول عملية انتقال سلمي للسلطة في أميركا
شاهد أول رحلة ركاب في العالم داخل كبسولة شاهد أول رحلة ركاب في العالم داخل كبسولة "هايبرلوب "

الأكثر قراءة

بعد فوز بايدن.. ترمب يظهر في فيديو مع عروس بفرجينيا بعد فوز بايدن.. ترمب يظهر في فيديو مع عروس بفرجينيا
خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال! خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال!
فتيل حرب عالمية ثالثة يلوح.. تحذير غريب من قائد بريطاني فتيل حرب عالمية ثالثة يلوح.. تحذير غريب من قائد بريطاني
ليلى علوي تكشف عمرها الحقيقي.. وابنها يظهر للعلن ليلى علوي تكشف عمرها الحقيقي.. وابنها يظهر للعلن
"احموا الديمقراطية".. ميلانيا ترمب تخرج عن صمتها
تويتر: هكذا سنتعامل مع ترمب عقب تسليم السلطة تويتر: هكذا سنتعامل مع ترمب عقب تسليم السلطة

قبل أن تذهب

تعرف على البيت الأبيض مقر أعلى سلطة تنفيذية في أقوى بلد في العالم
تعرف على البيت الأبيض مقر أعلى سلطة تنفيذية في أقوى بلد في العالم

اكتشف المزيد