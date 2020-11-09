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وزير الصناعة الإماراتي: الطلب على النفط سيتجاوز 105 ملايين برميل يومياً

النفط

وزير الصناعة الإماراتي: الطلب على النفط سيتجاوز 105 ملايين برميل يومياً

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قال سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، إن الطلب على النفط سيرتفع في الأعوام المقبلة ليتجاوز 105 ملايين برميل يوميا بحلول 2030.

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وأضاف: "سيبقى الطلب العالمي على النفط والغاز قوياً عند انتهاء هذا الظرف الاستثنائي، وحتى في أدنى مستويات الطلب العالمي خلال جائحة كوفيد-19 في مارس وأبريل، كان استهلاك العالم من النفط عند مستوى 75 مليون برميل يومياً، وتشير الأرقام إلى أن الطلب العالمي على النفط انخفض إلى ما دون 90 مليون برميل يومياً لمدة 12 أسبوعاً فقط".

وأشار إلى أنه "ربما تكون الأشهر المقبلة مليئة بالتحديات، وربما يشهد الطلب على النفط المزيد من التقلبات، لكن علينا ألا ننسى أن الأساسيات والثوابت التي يقوم عليها قطاع النفط والغاز على المدى البعيد تبقى سليمة وراسخة".

وتابع: "نتوقع أن ينمو الطلب على النفط إلى أكثر من 105 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، وأن يستمر قطاع النفط والغاز في توفير أكثر من نصف احتياجات العالم من الطاقة لعقود عديدة قادمة. وفي الوقت نفسه، سيستمر قطاع البتروكيماويات في النمو بوتيرة متسارعة حتى عام 2050 وما بعده ليواكب نمو الطبقة الوسطى في مختلف أنحاء العالم. هذه هي الاتجاهات الإيجابية طويلة المدى، وهي تسلط الضوء على الدور المحوري لقطاع النفط والغاز في مرحلة التعافي الاقتصادي من كوفيد-19".

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